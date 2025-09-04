Лоренцо Музетти: ” Меня очень мотивирует сама мысль о том, чтобы остановить невероятную серию побед Синнера”

Итальянец Лоренцо Музетти поделился эмоциями после выхода в четвертьфинал US Open



Десятая ракетка мира Лоренцо Музетти обыграл испанца Жауме Мунара в матче 1/8 финала US Open. Итальянец потратил чуть больше полутора часов, чтобы одержать свою 32-ю победу на турнирах Grand Slam (50-й матч в основной сетке «мэйджоров»). Для него это уже третий четвертьфинал Grand Slam в карьере, но первый – на харде.

– Лоренцо, поздравляем с победой. Это была очень уверенная игра. Какие ваши впечатления?

– Спасибо. Честно, я не ожидал выиграть так, не скажу «легко», но довольно комфортно. Я провел очень солидный матч от начала и до конца. Наверное, слово «стабильность» лучше всего описывает эту игру. Я очень горжусь тем, что делаю. Думаю, это один из моих лучших матчей на этом покрытии.

– Мы видели вашу эмоциональную реакцию на корте. Что было самым тяжелым в предыдущие недели, когда вы не показывали лучший теннис?

– Наверное, худший момент был в Цинциннати, когда я проиграл Бонзи. Тогда было три матча подряд с Норри, Миккельсеном и Бонзи – и все они выглядели одинаково. У меня были шансы, но я не решался ими воспользоваться. Это было действительно страшно. В паре с Лоренцо (Сонего) я сыграл несколько матчей, которые придали мне уверенности. Я понял, что надо изменить поведение и ментальность на корте, и это помогло.

– Когда вы проходите через сложные периоды, вы делитесь всем с командой или держите это в себе?

– Мы проводим много времени наедине, так что, конечно, часто говорим сами с собой. Но очень важно иметь близких людей, с которыми можно быть честным. Я могу открыто говорить с командой, семьей, друзьями – и именно это помогает преодолевать проблемы.

– В четвертьфинале вы встретитесь с Янником Синнером: как оцениваете этот вызов?

– Он лучший игрок в мире, это самый большой вызов в нашем спорте играть с первыми номерами. Меня очень мотивирует сама мысль о том, чтобы остановить его невероятную серию побед. Он действующий чемпион, прекрасно чувствует себя здесь, но давление будет на его стороне. Я уважаю его ментальность, но хочу воспользоваться этим шансом и попытаться победить.

– Вы говорили, что изменили поведение на корте. А технически, что стало иначе?

– В этом матче очень хорошо работала подача. Она помогла справиться с немногими сложными моментами. Форхенд тоже был агрессивнее, чем обычно. По подаче мы сделали несколько изменений после Цинциннати, чтобы движения стали проще и плавнее. Это добавляет уверенности.



– Вы находитесь в отличной физической форме. Это сейчас ваш пик?

– Да, чувствую себя очень хорошо физически, без проблем. Это не всегда просто, ведь мы играем каждую неделю. Во время турниров Grand Slam это особенно важно, потому что матчи могут быть длинными. Я рад, что готов к этой нагрузке.

– А вне корта? Как вы восстанавливаетесь, что помогает почувствовать баланс?

– Честно, меня очень расслабляют прогулки по Нью-Йорку. В этом хаосе мне спокойно. Я обычно ленив к ходьбе, но здесь делаю это с удовольствием. Этот город будто из кино, и он дает мне энергию. Также сейчас рядом моя семья – девушка Вероника, ребенок, родители. Это делает меня счастливым и помогает восстановиться.

– Вы говорили на корте, что хотели бы играть против Синера. Это действительно так?

– Да, с точки зрения амбиций я хочу проверить себя против первой ракетки мира. Конечно, если просто думать о проходе в полуфинал, то легче было бы сыграть с Бубликом. Но нет, я действительно хочу сыграть с Янником. Это был бы исторический четвертьфинал для Италии. Надеюсь, мы подарим нашим болельщикам этот матч.



btu.org.ua