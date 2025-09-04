Украина – Франция. АУДИО онлайн трансляция матча квалификации на ЧМ-2026

UA-Футбол организует комментарий поединка отбора на чемпионат мира между национальными сборными Украины и Франции.

Матч обещает стать серьезным испытанием: сборная Франции считается главным претендентом на лидерство в группе, а команда Сергея Реброва выйдет на поле при мощной поддержке болельщиков и с решимостью показать свой максимум. Смогут ли "сине-желтые" зацепиться за очки? В какой форме сейчас футболисты "триколор"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

Вы можете слушать аудиотрансляции спортивных событий от UA-Футбол за рулем или на природе, гуляя с детьми на улице или тренируясь в спортзале, дома со светом или без (главное – наличие хотя бы мобильного Интернета). Также с нашими аудиотрансляциями получают возможность болеть за любимую команду люди с нарушениями зрения.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 5 сентября – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

www.ua-football.com