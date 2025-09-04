Катмен Александра Усика шокировал украинцев завой о Василии Ломаченко

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Катмен абсолютного чемпиона мира Александра Усика Расс Анбер высказался о двукратном олимпийском чемпионе Василии Ломаченко.

«Ломаченко – человек убеждений. Он большой патриот и любит свою страну. Это человек веры, который любит свою семью. Василий – большой джентльмен, о нем невозможно говорить плохо», – сказал Анбер.

Недавно Ломаченко объявил о завершении карьеры из-за отсутствия мотивации и травмы спины.

Заслуженный тренер Украины Дмитрий Сосновский высказался о неоднозначной политической позиции украинского боксера Василия Ломаченко.

