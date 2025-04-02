Хирн назвал причину, почему Усику нужно завершить карьеру в ближайшее время

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о потенциальном поединке между Александром Усиком (23–0, 14 КО) и Даниелем Дюбуа (22–2, 21 КО).

«Я слышал, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте может состояться на Уэмбли. Это меня вообще не удивило, Queensberry легко может организовать такое событие.

Недавно я говорил, что Усик должен завершить карьеру. Почему? Он находится в невероятной форме и нет никаких признаков, что его форма пошла на спад. Но ведь он выиграл все титулы, которые можно представить. Нет смысла идти дальше. Он сделал невероятную работу в боксе.

Бой с Дюбуа – возможность второй раз стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Но это очень тяжелый поединок для украинца. Дюбуа набрал отличный ход. Британец будет неприятным соперником», – считает Хирн.

sport.ua