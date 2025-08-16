Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Джонс

Легендарный американский боксер Рой Джонс подобрал соперника для абсолютного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика.

«Есть ли боксер, который сейчас способен победить Усика? Нет, не вижу никого, кто победит его сейчас. Но единственный боксер, который попытается это сделать – Джозеф Паркер», – отметил Рой Джонс.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

