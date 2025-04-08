Бывший соперник украинского боксера проведет бой за звание чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Камбосос

Бывший чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (22–3, 10 КО) получил шанс сразиться за титул в новом дивизионе – боксер выйдет на ринг в лимите первого полусреднего веса (до 63,5 кг).

Австралийский боксер проведет бой против обладателя титула IBF Ричардсона Хитчинса (19–0, 7 КО) из США. Этот поединок возглавит вечер бокса, который состоится 14 июня на арене «Madison Square Garden» в Нью-Йорке (США).

Хитчинс проведет первую защиту титула – в декабре прошлого года одолел раздельным решением австралийца Лиама Паро. Камбосос проведет второй бой в новом дивизионе.

Экс-чемпион легкого веса дебютировал в этом дивизионе в марте, когда единогласным решением победил малоизвестного соотечественника Джейка Уилли. В мае прошлого года Камбосос пытался отобрать пояс IBF у Василия Ломаченко, но был нокаутирован в предпоследнем раунде.

sport.ua