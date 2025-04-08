Легенда Баварии высказался об уходе Томаса Мюллера

В своей колонке для Sky Sport легенда "Баварии" Лотар Маттеус поделился мыслями о будущем Томаса Мюллера, который покинет Мюнхен после этого сезона.

"Томас Мюллер получал мало игрового времени. Решение относительно его будущего уже принято. Но для меня Мюллер – не тот, кто просто выходит со скамейки или играет только тогда, когда другие травмированы или ситуация в турнирной таблице позволяет экспериментировать. Было больно видеть, как он появляется на поле только на последние десять минут, учитывая его карьеру, личность и вклад в "Баварию" и немецкий футбол.

Несмотря на возраст, Мюллер имеет необходимое качество и невероятный опыт, что является ключевым в больших матчах. Некоторые игроки вытеснили его из состава, поэтому логично, что "Бавария" задумывается над оптимизацией расходов, особенно после некоторых не самых лучших финансовых решений за последние годы.

Для самого Мюллера это тоже правильное решение, если посмотреть, что он пережил в прошлые полгода. Он еще получит свои яркие моменты в этом сезоне – возможно, даже в финале Лиги чемпионов у себя дома. Но матч против "Интера" будет очень сложным", – сказал Маттеус.