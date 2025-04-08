НХЛ. Борьба за Кубок президента, победа Тампы, неудача Эдмонтона

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Тампа-Бэй в матче регулярного сезона НХЛ обыграла Нью-Йорк Рейнджерс со счетом 5:1 и продолжает борьбу за победу в Атлантическом дивизионе.

Молнии идут на второй позиции с отставанием от Торонто в два пункта и при игре в запасе для Кленовых. Третьей место занимает Флорида с дефицитом от Тампы в четыре очка.

А вот Рейнджеры ухудшили свое положение в борьбе за плей-офф. Команда отстает от второго wild-card места Востока на шесть пунктов за пять матчей до конца.

На Западе шанс гарантировать себе плей-офф упустил Эдмонтон, который проиграл аутсайдеру Анахайму, а вот Виннипег обыграл Сент-Луис и остановил 12-матчевую победную серию Блюзменов.

Виннипег набрал 110 очков и на три пункта опережает Вашингтон в борьбе за статус лучшей команды регулярки.

Регулярный сезон НХЛ

Нью-Йорк Рейнджерс – Тампа-Бэй 1:5

Виннипег – Сент-Луис 3:1

Анахайм – Эдмонтон 3:2

Лос-Анджелес – Сиэттл 1:2

Сан-Хосе – Калгари 2:3

sport.ua