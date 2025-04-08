НХЛ. Борьба за Кубок президента, победа Тампы, неудача Эдмонтона

Тампа-Бэй в матче регулярного сезона НХЛ обыграла Нью-Йорк Рейнджерс со счетом 5:1 и продолжает борьбу за победу в Атлантическом дивизионе.
Молнии идут на второй позиции с отставанием от Торонто в два пункта и при игре в запасе для Кленовых. Третьей место занимает Флорида с дефицитом от Тампы в четыре очка.
А вот Рейнджеры ухудшили свое положение в борьбе за плей-офф. Команда отстает от второго wild-card места Востока на шесть пунктов за пять матчей до конца.
На Западе шанс гарантировать себе плей-офф упустил Эдмонтон, который проиграл аутсайдеру Анахайму, а вот Виннипег обыграл Сент-Луис и остановил 12-матчевую победную серию Блюзменов.
Виннипег набрал 110 очков и на три пункта опережает Вашингтон в борьбе за статус лучшей команды регулярки.
Регулярный сезон НХЛ
Нью-Йорк Рейнджерс – Тампа-Бэй 1:5
Виннипег – Сент-Луис 3:1
Анахайм – Эдмонтон 3:2
Лос-Анджелес – Сиэттл 1:2
Сан-Хосе – Калгари 2:3