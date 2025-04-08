Гаэль Монфис – о своем старте на “Мастерсе” в Монте-Карло: “Выиграл один матч из одного на грунте – можно уже и завершать”

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал свою победу над Фабианом Марожаном в первом круге “Мастерса” в Монте-Карло



О поединке против Фабиана Марожана

“Честно говоря, я совсем не ожидал, что сыграю так. Моя задача выполнена – в этом сезоне я хочу выигрывать больше матчей на грунте. Один уже выиграл – один из одного! Можно на этом и завершать (смеется).

На самом деле, я доволен своей игрой. Хорошо двигался по корту, а на грунте мне давно этого не удавалось. Уверенно бил с обеих сторон, хорошо подавал, не запаниковал после проигранного сета. В целом чувствовал себя в этом матче очень комфортно, даже неожиданно для себя”.

О прохладной погоде (температура не выше 14 градусов), в которую проходит турнир в этом году

“Физически, конечно, сложнее играть в таких условиях. Нужно внимательно следить за опорной ногой, за движениями. Когда холодно, тело становится более зажатым. А для взрывного игрока, как я, это не самые подходящие условия. Приходится искать баланс, чтобы не перенапрячься и не получить травму”.

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О предстоящем матче против девятой ракетки мира Андрея Рублева

“Настраиваюсь на поединок вполне позитивно (улыбается). Будет тяжелый матч, это точно. Я знаю, как он играет. Мне нужно будет попытаться его сдержать, найти контрмеры.

Понимаю, что он будет играть с огромной интенсивностью, будет бить по мячу изо всех сил. Как только я укорочу мяч – он тут же врежет. Ну и что? Если он меня разнесет – ничего страшного. Если выиграю – отлично. В любом случае я уже доволен: у меня один матч – одна победа”.



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