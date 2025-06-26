Перспективный форвард подписал новый контракт с Киев Кэпиталз

ХК «Кэпиталз». Александр Валькун

Очередным хоккеистом, который продлил сотрудничество с «Киев Кэпиталз» на следующий сезон, стал 18-летний нападающий Александр Валькун.

Молодой игрок уже третий подряд сезон начнет в форме столичного клуба. В минувшем чемпионате Украины-2024/25 хоккеист сыграл 25 матчей «регулярки» и набрал – 6 (3+3) очков. В 11 играх плей-офф Валькун результативными действиями не отметился. Также форвард выступал в МХЛ за «Крижинку Кэпиталз» и отметился – 23 (8+15) очками в 13 матчах.

Ранее столичный клуб сохранил в обойме на следующий сезон одиннадцать украинских хоккеистов.

Напомним, что на третий год своей истории руководство «Кэпиталз» приняло решение заявиться в Балтийскую лигу.

sport.ua