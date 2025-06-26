Боруссия Дортмунд победила Ульсан Хёнде на Клубном ЧМ

26 июня в рамках Клубного чемпионата мира состоялись два матча, в которых Боруссия Дортмунд одержала победу над Ульсан Хёнде, а Мамелоди Сандаунз сыграл вничью с Флуминенсе. Про это сообщает euro.com.ua со ссылкой на источник.

Боруссия Дортмунд – Ульсан Хёнде: 1:0

В первом матче дня команда Боруссии Дортмунд начала игру активно и уже на второй минуте создала опасный момент, но удар оказался неточным. Постепенно атакующие действия немецкого клуба становились все более угрожающими, однако или голкипер Ульсана выручал команду, или мяч не попадал в ворота.

На 36-й минуте, после точной передачи Джуды Беллингема, Даниэль Свенссон открыл счет в матче. С этого момента игра не приносила больше голов, и Боруссия одержала победу 1:0, что позволило им выйти на первое место в группе.

Мамелоди Сандаунз – Флуминенсе: 0:0

В другом матче зрители не увидели множества опасных моментов. Обе команды создали по несколько атак до перерыва, но ни одна из них не привела к голу. Во втором тайме активность на поле не увеличилась, и матч завершился нулевой ничьей 0:0.

Для Флуминенсе эта ничья стала достаточной, чтобы выйти в плей-офф, в то время как Мамелоди Сандаунз, как и Ульсан Хёнде, завершили свои выступления на групповом этапе. Следует отметить, что клуб Мамелоди Сандаунз возглавляет Мигель Кардосо, бывший помощник тренера Шахтера Паулу Фонсеки.

Выход Боруссии и Флуминенсе в плей-офф

После матчей 26 июня Боруссия Дортмунд и Флуминенсе стали первыми командами, которые обеспечили себе место в 1/8 финала Клубного чемпионата мира. В следующей стадии турнира к ним присоединятся Палмейрас, Бенфика, ПСЖ, Фламенгу, Боруссия Дортмунд, Челси и другие.

Командная игра

Матч между Боруссией Дортмунд и Ульсаном Хёнде стал отличным примером командной игры и стратегического подхода. Несмотря на отсутствие большого количества моментов во втором тайме, Боруссия смогла одержать важную победу и занять первое место в группе. Флуминенсе, несмотря на скромную игру, вышло в следующий этап турнира, что подтверждает важность даже ничьей в таких матчах.

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