Четверо теннисистов дисквалифицированы за участие в договорных матчах

Игроки из трех стран признаны виновными в нарушении антикоррупционных правил



Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) сообщило о дисквалификации четырех теннисистов, которые были признаны виновными в нарушении теннисной Антикоррупционной программы (TACP). Санкции варьируются от почти 2-летнего до 12-летнего запрета на участие в турнирах, а также включают крупные штрафы.

Самое суровое наказание получил Наттасит Кунсуван из Таиланда. 24-летний теннисист, который в октябре 2018 занимал лучшую для себя 1316-ю позицию в рейтинге ATP, дисквалифицирован на 12 лет. Он признал свою вину в нарушении правил 39 раз, включая умышленную манипуляцию ради результатов матчей, получение денег за эти действия, а также воздержание от сообщений о коррупционных подходах.

Его дисквалификация началась 9 апреля 2024 года и продлится до 8 апреля 2036 года. Игрок оштрафован на $75,000, из которых 56,250 являются условными. То есть он должен заплатить лишь $18,750, если не нарушит правила в будущем. Стоит отметить, что Кунсуван полностью сотрудничал со следствием и согласился на наказание без дополнительного слушания перед независимым арбитром по рассмотрению коррупционных дел.

Жеме-Флуа Анжель (на фото), 25-летний француз, который в августе 2022 года поднялся на самую высокую для себя 463-ю строчку в рейтинге, дисквалифицирован на пять лет и три месяца и оштрафован на $20,000 (половина суммы – условная), после того, как он признал участие в договорном матче за денежное вознаграждение в 2022 году, отказ сотрудничать со следствием ITIA и уничтожение доказательств.

К делу о договорных матчах в Бельгии оказались причастны еще двое бывших игроков. Кристиан Линделл, швед бразильского происхождения, который в 2015 году входил в топ-200, получил семилетнюю дисквалификацию за четыре нарушения Антикоррупционной программы, связанных с договорными матчами. Он был непосредственно связан с делом бельгийского синдиката. Кроме того, ему выписан штраф в $10,000.

Самюэль Бенсуссан, еще один француз, занимавший самую высокую за карьеру 405-ю позицию в 2018 году, отстранен на 1 год и 11 месяцев за договоренности в четырех матчах. Игрок также должен заплатить $12,000 штрафа.

Все дисквалифицированные игроки лишены права участвовать в любых соревнованиях, тренировках и даже посещении событий, проводимых или санкционируемых членами ITIA (ATP, WTA, ITF, Wimbledon, Tennis Australia, FFT, USTA).



btu.org.ua