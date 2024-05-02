Висбаден (W100). Завацкая победила вторую сеяную на пути в четвертьфинал

Катарина Завацкая продолжает своё выступление на турнире ITF в Германии

В матче второго круга украинка, занимающая 181-е место в мировом рейтинге, за три часа победила вторую сеяную Анну Бондар из Венгрии (№98 WTA) — 6:7(3), 6:2, 7:5.

В первом сете Завацкая упустила преимущество, ведя со счётом 5:2, а в решающем Катарина была впереди 3:0, после чего Бондар смогла вернуться в игру и повести 5:4. Следующие три гейма остались в активе украинки.

Завацкая впервые с февраля 2023 года обыграла теннисистку, входящую в топ-100 рейтинга, и в целом одержала восьмую такую победу. Дальше Катарина сыграет с победительницей матча Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 6) — Симона Вальтерт (Швейцария).

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