Марта Костюк: “Мне нравится не только то, что видно на корте, но и те внутренние победы, которые остаются “за кадром”

Вторая ракетка Украины Марта Костюк рассказала о восстановлении после болезни и подготовке к американской хардовой серии



“После Лондона мне было труднее восстанавливаться, чем обычно. Я сильно заболела во время Уимблдона. Но уже вернулась в ритм: начала тренировки, постепенно слежу за нагрузкой, восстанавливаю форму. Работаю над всем понемногу: физикой, ментальной стабильностью, восстановлением.

Выйти на пик формы – это сложный и комплексный процесс. Главное – держать баланс и шаг за шагом двигаться вперед. Верю, что это даст результат. Сейчас я хорошо работаю и вижу свой прогресс. Мне нравится не только то, что видно на корте, но и те внутренние победы, которые остаются “за кадром”. Их видит моя команда, мои близкие, и для меня это очень ценно.

Сейчас у меня период подготовки к серии турниров в Северной Америке – ближайший турнир запланирован в Вашингтоне. Оттуда уже начинается американский отрезок сезона. На каких ближайших турнирах я бы хотела о себе заявить? Я на каждый турнир приезжаю с желанием побеждать. Это моя работа – выходить на корт и выкладываться максимально.

Как я решаюсь выполнять подачу из-под руки? Это была идея моей тренерши Сандры. Я не воспринимаю это как риск. Я никогда не использую подачу из-под руки, когда счет не в мою пользу или когда нахожусь под давлением. Делаю это только тогда, когда имею преимущество – либо комфортный счет, либо уверенность в ситуации. И в целом, мне кажется, это придает игре характер и даже элемент шоу. Немного разгружает атмосферу”.



Фото: Getty Images.

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