Максимов подтвердил возможную отставку с Днепра-1

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Главный тренер Днепра-1 Юрий Максимов заявил, что подаст в отставку, если его подопечные не победят Кривбасс в матче 27 тура Украинской Премьер-лиги.

Слова 55 -летнего наставника передает портал sport-express.ua.

«Я действительно сказал ребятам, что, если мы не победим Кривбасс, то я покину команду. Это правда. Чуть позже, возможно, буду готов поговорить подробнее. сказал Максимов.

Сообщалось, что специалист недоволен состоянием дел в клубе и готов уйти из команды к завершению сезона.

Напомним, Максимов возглавил Днепр-1 в сентябре 2023 года . Сейчас днепряне расположились на 4-й строчке турнирной таблицы. У команды продолжается 4-матчевая серия без побед, подопечные Максимова трижды сыграли вничью и потерпели поражение от Динамо в 26 туре УПЛ.

champion.com.ua