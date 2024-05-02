Globant – новый официальный партнёр Формулы 1

Перед Гран При Майами объявлено, что новым официальным партнёром Формулы 1 стала аргентинская IT-компания Globant. С ней подписано многолетнее соглашение, она будет поставлять чемпионату свои разработки и оказывать техническую поддержку, в том числе её инновационные решения будут способствовать более эффективному информированию болельщиков о том, что происходит на гоночных трассах.

Джонни Хауорт, директор Формулы 1 по коммерческому партнёрству: «Благодаря сотрудничеству с Globant мы сможем вывести цифровой опыт на ещё более высокий уровень, и это почувствуют как болельщики, так и команды чемпионата. В плане инноваций Формула 1 всегда была на переднем крае, и это партнёрство позволит нам использовать последние технологические достижения, чтобы сделать впечатления болельщиков поистине незабываемыми».

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