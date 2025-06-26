Рене Арну не удивлён, что над Вассёром сгущаются тучи

Рене Арну выступал в Формуле 1 до 1989 года, а до этого провёл в чемпионате мира больше десяти лет, в том числе выступал за Ferrari и вместе с итальянской командой в 1983-м занял третье место по итогам сезона. Благодаря его трём победам и ещё одной, добытой его напарником Патриком Тамбэ, Скудерия в том году выиграла Кубок конструкторов.

Связей с миром автоспорта Арну не теряет, сотрудничает с Renault, выступает в гонках исторических машин и, конечно, следит за событиями, которые происходят в современной Формуле 1. Он не удивлён, что ближе к середине сезона начались разговоры о дальнейшей судьбе Фредерика Вассёра, руководителя команды Ferrari, единственной из топ-команд, до сих пор не выигравшей в 2025 году ни одной гонки.

«Мне всегда казалось, что Ferrari чего-то не хватает, – заявил Арну в интервью Gazzetta dello Sport. – Впрочем, надо оставаться объективными в оценках и признать, что им никак не удаётся найти правильные настройки машины. Это один из самых сложных аспектов в работе с техникой Формулы 1 текущего поколения. Если вам сразу не удаётся найти оптимальные настройки, то весь уик-энд складывается не лучшим образом.

Результаты, которые показывает Скудерия под руководством Вассёра, говорят сами за себя. Я бы хотел ошибиться и стать свидетелем новых побед Ferrari, но когда мы слышим слова руководителя команды, что его более-менее устраивает 5-й результат, то я этого понять не могу. Надеюсь, в Маранелло уже вовсю занимаются разработкой машины для 2026 года, в противном случае приходится констатировать, что команда в неважной форме».

В Ferrari пытаются повысить эффективность машины и готовят комплекс технических новинок, который должен быть представлен на Гран При Великобритании. Но Арну предпочитает воздерживаться от прогнозов: «Возможно, чего-то они и добьются, но не будем забывать, что соперники тоже не стоят на месте. Вряд ли за счёт модернизации машины можно отыграть порядка двух или четырёх десятых, это очень сложно.

Надеюсь, проблемы SF-25 связаны в основном с задней подвеской, хотя я в этом не убеждён. В любом случае приходится признать, что чемпионат Ferrari выиграть не сможет».

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