"Манчестер Сити" заинтересовался молодым защитником "Челси".

Сообщается, что "горожане" проявляют интерес к Джошу Ачимпонгу. Клуб из Манчестера серьёзных предложений пока не делал.

В прошлом сезоне 19-летний защитник выступал в 13-ти матчах основной команды "Челси". 7 матчей английский футболист провёл в Лиге Конференций. 4 – в Премьер-Лиге и по одному на Клубном Чемпионате мира и Кубке английской лиги.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Контракт футболиста с "Челси" действителен до 2029 года. TransferMarkt оценивает игрока в 8 млн евро.

