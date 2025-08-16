"Манчестер Сити" заинтересовался молодым защитником "Челси".
Сообщается, что "горожане" проявляют интерес к Джошу Ачимпонгу. Клуб из Манчестера серьёзных предложений пока не делал.
В прошлом сезоне 19-летний защитник выступал в 13-ти матчах основной команды "Челси". 7 матчей английский футболист провёл в Лиге Конференций. 4 – в Премьер-Лиге и по одному на Клубном Чемпионате мира и Кубке английской лиги.
Контракт футболиста с "Челси" действителен до 2029 года. TransferMarkt оценивает игрока в 8 млн евро.