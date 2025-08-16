Дубль Денискина в ворота Дьяченко и два ассиста Вороны

ХК Торунь. Андрей Денискин (слева)

Украинские легионеры польской «Торуни» нападающие Алексей Ворона и Андрей Денискин провели результативный контрольный матч против новичка высшего дивизиона «Полонии» из Бытома в воротах с другим украинцем – Богданом Дьяченко.

В гостевой встрече «Торунь» забросила пять шайб в ворота Дьяченко и пропустила в ответ только однажды. За победителей 3 (2+1) очка заработал Андрей Денискин, а его партнер по сборной Украины Алексей Ворона записал в актив ассистентский дубль.

Сезон в чемпионате Польши начнется 12 сентября, в нем примут участие девять команд. Формат сезона останется неизменным по сравнению с прошлым годом. Регулярный чемпионат будет состоять из 45 туров, то есть каждая команда сыграет по 40 игр. Первые матчи плей-офф состоятся 27 и 28 февраля, а финал – в апреле. Чемпион Польши будет объявлен не позднее 14 апреля.

sport.ua