«Я убийца королей». Чемпион мира стремится провести супербой с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа настроен провести реванш против украинского боксера Александра Усика – чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC.

«Я должен быть еще лучше, чем в бою с ЭйДжеем. Тогда это было именно так. Особый момент, но мне нужно быть еще лучше, чем я был. Я до сих пор убийца королей», – сказал Дюбуа.

В 2023 году Усик победил Дюбуа, нокаутировав его в девятом раунде.

Ранее промоутер Александра Усик Александр Красюк сообщил, что ведутся переговоры о реванше украинца с Даниэлем Дюбуа. Поединок может состояться в Лондоне на арене Уэмбли.

sport.ua