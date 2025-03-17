Карлос Алькарас – о поражении от Дрэйпера: “Сегодня я постоянно размышлял о его слабых местах, а не о своих сильных сторонах – это была ошибка”

Третья ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал свое поражение от британца Джека Дрэйпера в полуфинале “Мастерса” в Индиан-Уэллс



– Сегодня был непростой матч, Карлос. Если оглянуться назад, что бы ты мог сделать лучше?

– Это действительно болезненное поражение для меня. Я никогда не хочу проигрывать, но это поражение ощущается особенно тяжело. Сегодня было сложно, слишком много нервов на корте.

Что я мог бы сделать лучше? Просто играть в свой теннис, действовать в своем стиле и выходить на корт с меньшим напряжением. Думаю, это и стало главным фактором.

– Мы видели, как перед матчем ты разогревался на велотренажере и долго разговаривал с Хуаном Карлосом [тренер Алькараса]. Это было обсуждение тактики или у тебя были какие-то проблемы перед выходом на корт?

– Сегодня был для меня сложный день. На разминке я не чувствовал себя уверенно, тренировочный процесс не шел так, как нужно. Даже во время предматчевого разогрева на корте я много ошибался, не чувствовал свои удары. Именно поэтому я разговаривал с Хуаном Карлосом на велотренажере – я был немного зол на себя за то, как провел разминку.

Как уже сказал, я не подошел к этому матчу так, как должен был. Весь день я чувствовал нервозность, еще до начала игры. Думаю, это сказалось на моем выступлении. Именно поэтому у нас с Хуаном Карлосом был этот разговор перед выходом на корт.

– Ты сказал, что очень разочарован этим результатом. Это связано с тем, что ты хотел выиграть третий титул подряд? Почему именно это поражение тебя так расстроило? И как долго, по-твоему, понадобится времени, чтобы забыть его и двигаться дальше?

– Конечно, я хотел выиграть третий титул подряд, но я понимаю, что невозможно выигрывать каждый матч. Дело не в том, что я не смог защитить титул. Меня больше расстраивает то, как я подошел к этой встрече, как я себя чувствовал весь день и что не смог успокоиться.

Честно говоря, первый сет, наверное, был одним из худших в моей карьере. Это говорит о том, насколько я нервничал перед матчем и на протяжении всего дня. Для меня это самое большое разочарование.

Сколько времени мне понадобится, чтобы прийти в себя? Думаю, недолго. Я тот человек, который учится на поражениях и делает выводы. В прошлый раз, когда я проиграл здесь, это было в полуфинале, но затем я выиграл в Майами. Так что я постараюсь вынести урок из этого поражения и показать свой лучший теннис в следующем турнире.

– Карлос, ты несколько раз играл против Дрейпера на открытом харде, но он так и не смог доиграть те матчи до конца. Как ты оцениваешь его игру? Я понимаю, что сегодня у тебя был не лучший день, но как, по-твоему, он прогрессирует? Какие сложности он создает своим нынешним уровнем?

– Думаю, он сегодня тоже не показал свой лучший теннис. Это был матч, где победил тот, кто лучше адаптировался к условиям, и в этот раз это был он.

Я помню, когда мы играли в Австралии в январе, он вынужден был сняться. Тогда я сказал ему: «Ты будешь там, где заслуживаешь». И вот он здесь – в топ-10, в финале «Мастерса». Я рад за него, потому что никогда не сомневался в его уровне. Он готов удержаться на вершине надолго, готов бороться за титулы на крупнейших турнирах.

Меня не удивило то, что я увидел сегодня. Это был для него непростой матч – он играл за попадание в топ-10, за первый финал на уровне «Мастерс 1000». Но он справился с давлением лучше, чем я. Поздравляю его с этим, желаю удачи в финале.



– Знаешь ли ты, почему сегодня так нервничал? Это было связано с тем, что ты понимал, что играешь против очень сильного соперника?

– Я всегда говорю, что мне нужно концентрироваться на себе, на своей игре. Но сегодня я больше думал об уровне его тенниса, чем о своем. Думаю, это была большая ошибка – я постоянно размышлял о его слабых местах, а не о своих сильных сторонах. А когда ты больше сосредоточен на сопернике, чем на себе, это серьезная проблема.

Именно это сегодня и произошло. С самого утра я думал о его игре, потому что он очень сложный соперник, он стабилен, и я знал, что матч будет физически тяжелым. Все эти мысли с самого начала дня стали для меня серьезным препятствием.

– На этом турнире у тебя был практически идеальный матч против Григора, а сегодня – целый сет на очень высоком уровне. Иногда ты показываешь просто невероятную игру, но затем у тебя бывают спад. Нам, журналистам, не всегда легко за этим следить. А тебе самому легко анализировать такие перепады?

– Ну, это как раз то, над чем я работаю. Думаю, это одна из самых сложных вещей в теннисе. В теннисе ты играешь практически весь год, почти без перерывов – по 16, 17, 18 турниров в сезоне. Это примерно 80 матчей в год.

Одна из самых трудных задач – держать стабильный высокий уровень на протяжении всех этих матчей. Это то, к чему я стремлюсь – выходить на корт и показывать свою лучшую игру или хотя бы быть близким к этому в каждом матче, на каждом турнире.

Иногда даже я сам забываю, что мне всего 21 год. Я должен помнить, что еще молод, что мне есть над чем работать, и стабильность – одна из тех вещей, которые я должен улучшить. Но я становлюсь более зрелым, приближаюсь к тому уровню, к которому стремлюсь. Хотя иногда моя игра просто невероятная, а потом вдруг резко падает. Так что мне нужно продолжать работать, анализировать, становиться лучше. Надеюсь, скоро я смогу стабильно держать высокий уровень.

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