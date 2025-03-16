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Футбол

Каталонцы уступали 0:2 до 72-й минуты. Атлетико – Барселона 2:4. Обзор матча

Каталонцы уступали 0:2 до 72-й минуты. Атлетико – Барселона 2:4. Обзор матча

    • В центральном поединке Ла Лиги "матрасники" упустили возможность приблизиться к первому месту. Подопечные Симеоне получили комфортное преимущество к середине второго тайма. "Сине-гранатовые" не забывали значимость результата в этом противостоянии, поэтому боролись до финального свистка.

    "Кольчонерос" потерпели второй проигрыш подряд и остаются третьими (56 очков), а 29 марта поедут к "Эспаньолу". "Блаугранас" делят лидерство с "Реалом" (60 баллов), а в конце месяца будут принимать "Жирону".

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    • Смотрите обзор матча 28 тура чемпионата Испании

    Мадрид. Metropolitano Stadium, 67 602 зрителя

    Атлетико – Барселона 2:4

    Голы: Альварес, 45, Серлот, 70 – Левандовский, 72, Торрес, 78, 90+8, Ямаль, 90+2

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