Цунода: Момент для пит-стопа был выбран неудачно

В Мельбурне в Racing Bulls не угадали со стратегией. Юки Цунода стабильно ехал в десятке, но после пит-стопа откатился назад и не заработал очки…

Юки Цунода (12-й): «Момент для пит-стопа был выбран неудачно, мы провели его слишком поздно, так что после автомобиля безопасности я оказался только 11-м.

Темп был высоким, мы не допускали ошибок, пока не пошел дождь. Я сделал всё, что мог, и доволен своим выступлением. Мы проанализируем произошедшее, чтобы не повторить ошибку – при столь плотной борьбе, когда каждое очко имеет значение, такие ошибки недопустимы.

Результат не лучший, но есть и позитивные моменты. Машина быстра, и если максимально использовать её потенциал, мы сможем зарабатывать много очков».

Айзек Хаджар (сход): «Я могу лишь извиниться перед командой за свою ошибку. На прогревочном круге трасса была скользкой, я пытался как можно лучше прогреть шины, но машину развернуло, и я потерял контроль. Перед ударом о стену я чувствовал себя пассажиром и ничего не мог изменить. Постараюсь реабилитироваться в Китае на следующей неделе».

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