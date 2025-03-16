Ломаченко впервые за долгое время появился на публике. Вернулся в Украину

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Появилось первое за долгое время фото чемпиона мира в легком весе по версии IBF Василия Ломаченко.

Василий сейчас находится в Украине. Боксер посетил чемпионат Украины по боксу, который проходит в Одессе.

Фото с украинцем обнародовал бывший украинский боксер Евгений Хитров.

«Всегда приятно встречать друзей и партнеров по сборной, бокс – наша жизнь», – написал Хитров.

Ранее в Top Rank поступило предложение о бое с Ломаченко. Боя с украинцем хочет американец Джервонта Дэвис – чемпион мира в легком весе по версии WBA.

sport.ua