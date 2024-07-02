У Тайсона или Формана? Холифилд оценил, у кого был более сильный удар

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте и крузервейте Эвандер Холифилд сравнил силу удара двух легендарных боксеров – Джорджа Формана и Майка Тайсона.

«У кого был более сильный удар? У Джорджа Формана. У него был гораздо более сильный удар, чем у Майка Тайсона, хотя Джордж был и намного больше», – рассказал Холифилд.

Холифилд дважды за карьеру встречался с Тайсоном, первый раз победил техническим нокаутом в 11 раунде. Во втором поединке Майк откусил Эвандеру кусок уха и бой закончился победой Холифилда после дисквалификации Тайсона. С Форманом Холифилд дрался лишь раз и победил решением судей.

Ранее легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри.

sport.ua