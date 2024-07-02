Кек: Игроки доказали, что значит играть за Словению

Наставник команды – о поражении в ⅛ финала
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Матяж Кек прокомментировал вылет сборной в первом раунде плей-офф.
"Когда вы проигрываете игру, вы не празднуете. У нас есть горечь, но с другой стороны сладость. Я надеюсь, что турнир станет отправной точкой для будущего словенского футбола.
Хочу поздравить Португалию, нужно знать, как выигрывать по пенальти. Что касается нас, то мне грустно, что мы должны вернуться, я хотел бы остаться на этом турнире. Матч был в их руках, но мы выросли в этой игре."
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"Мне жалко болельщиков. К сожалению, мы не смогли выиграть, но Португалия этого заслужила. Игроки сейчас расстроены. Они доказали, что значит играть за Словению”, – отметил специалист.
В ноябре 2018 года Кек во второй раз возглавил национальную команду. Также он тренировал сборную в период 2007–2011 годов. Именно он выводил Словению на ЧМ-2010.