Уимблдон. Сэвилл стала соперницей Костюк во втором круге, Осака вернулась на турнир после четырёхлетней паузы

В женской сетке травяного «мэйджора» начались матчи первого круга

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000

Действующая чемпионка: Маркета Вондроушова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Чжу Линь (Китай) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) 6:0, 6:4

Анастасия Павлюченкова (-, 25) — Тэйлор Таунсенд (США) 7:6(4), 6:1

Элизе Мертенс (Бельгия) — Нао Хибино (Япония) 2:6, 6:2, 6:4

Аранча Рус (Нидерланды) — Юань Юэ (Китай) 6:2, 6:3

Мария Саккари (Греция, 9) — Маккартни Кесслер (США, Q) 6:3, 6:1

Дарья Касаткина (-, 14) — Чжан Шуай (Китай) 6:3, 6:0

Даяна Ястремская (Украина, 28) — Надя Подороска (Аргентина) 6:1, 7:6(1)

Варвара Грачёва (Франция) — Леся Цуренко (Украина) 6:3, 6:1

Жасмин Паолини (Италия, 7) — Сара Соррибес Тормо (Испания) 7:5, 6:3

Грет Миннен (Бельгия) — Хезер Уотсон (Великобритания, WC) 7:5, 6:4

Марта Костюк (Украина, 18) — Ребекка Шрамкова (Словакия) 6:3, 6:2

Дарья Сэвилл (Австралия) — Пейтон Стёрнс (США) 6:4, 6:2

Ван Яфань (Китай) — Анна Каролина Шмидлова (Словакия) 6:0, 3:6, 6:4

Наоми Осака (Япония, WC) — Диан Парри (Франция) 6:1, 1:6, 6:4

Клара Бюрель (Франция) — Ева Лис (Германия, Q) 6:2, 6:4

Анка Тодони (Румыния, Q) — Ольга Данилович (Сербия, LL) 7:5, 6:1

Дарья Сэвилл впервые с 2018 года одержала победу на Уимблдоне и встретится с Мартой Костюк во втором круге. Австралийка играла против украинской теннисистки в начале 2018 года на траве в рамках противостояния сборных в Кубке Федерации, и тогда выиграла Костюк.

Наоми Осака играет на Уимблдоне впервые с 2019 года и записала в свой актив первую победу на турнире с 2018 года. Лучший результат японки здесь — третий круг в 2017 и 2018 годах.

Анка Тодони одержала свою дебютную победу в основной сетке турнира Grand Slam, впервые играя на соревнованиях такого уровня.

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