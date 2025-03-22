Новак Джокович – о стартовой победе в Майами: “Я хотел заявить о себе и показать, что я все еще могу играть на высоком уровне”

Сербский теннисист Новак Джокович, шесть раз выигрывавший титул на турнире в Майами, ответил на вопросы журналистов после победы над австралийцем Ринки Хиджикатой в матче второго круга Miami Open



– Что вы чувствовали, играя свой первый матч за шесть лет в Майами, где вы создали столько истории?

– Это было великолепно, это идеальное начало турнира. Как вы сказали, шесть лет – это слишком долго. Я был рад выйти на корт и, надеюсь, я смогу выступить лучше, чем на последних нескольких турнирах. Знаете, с момента последнего матча в Индиан-Уэллс прошло две недели, так что у меня было достаточно времени, чтобы поработать над своей игрой. Думаю, это положительно сказалось на моем сегодняшнем выступлении, особенно если говорить о 1,5 сетах. Это был почти безупречный теннис. Я очень доволен тем, как я чувствовал себя и играл на корте.

– Насколько важным был этот удачный старт, особенно после того, через что вы прошли?

– О, чрезвычайно важно. Я хотел заявить о себе. Показать и самому себе, и другим, что я все еще могу играть на высоком уровне. Я проиграл два турнира в первых раундах, поэтому очень хотел одержать победу в первом матче на Miami Open. Как я уже говорил, это был идеальный теннис почти 1,5 сета. Я думаю, что он прибавил в игре, поэтому во втором сете мы заслуженно перешли на тай-брейк. А потом я прекрасно его отыграл. В общем, всегда есть над чем работать, но для меня дело в том, чтобы просто поддерживать этот уровень тенниса и пытаться стать еще лучше, если я смогу, уже по ходу турнира.

– Если это возможно, я бы хотел вернуться к вчерашнему дню, когда вы прокомментировали иск PTPA. Вы сказали, что есть некоторые вещи, которые вам нравятся, а есть некоторые аспекты, которые вам не нравятся. Можете ли вы указать, что именно?

– Нет, к сожалению, нет. Извините, но я хочу отойти от этой темы. Я сказал то, что должен был сказать. Спасибо.

В третьем круге “Мастерса” в Майами Новак Джокович сыграет против “лаки лузера” Камило Уго Карабелли из Аргентины.

btu.org.ua