Фундора вместо боя со Спенсом выйдет против непопулярного американца

Getty Images/Global Images Ukraine. Фундора – Букер

22 марта в Лас-Вегасе, США, состоится поединок за титулы WBC и WBO между чемпионом Себастьяном Фундорой (21–1–1, 13 КО) и претендентом Чордейлом Букером (23–1, 11 КО). Это не самое ожидаемое противостояние среди тех, в которых мог принять участие Фундора, но его команда решила, что пока этого будет достаточно.

Один большой поединок для Себастьяна стал неактуальным, а другой они даже не пытались искать.

Фундора собирался драться против Спенса. Однако команда Эррола так и не согласилась

Себастьян Фундора стал объединенным чемпионом мира в 2024 году. Тогда он вышел на замену в бою против Тима Цзю, и организации перекроили расклады.

Изначально за пояс WBC должен был боксировать Сергей Богачук как раз против Фундоры. Сергей был выше в рейтинге и был первым претендентом. Однако у него пояс забрали, дав на кон встречи с Мендосой только временный пояс. А полноценный титул вместе с поясом WBO, который удерживал Цзю, отдали на бой Фундоры.

Себастьян победил. Ему было сложно на старте, потом Тим травмировался – получил рассечение на голове. Команда решила, что снимать бойца с поединка не стоит, поэтому тот так и боксировал до самого конца. Глаза заливала кровь, но он достоял до конца. Хотя и проиграл.

После того боя в ринг поднялся Эррол Спенс. Он собирался переходить в первый средний вес из полусреднего и сразу планировал встретиться с победителем этой пары. Так сложилось, что им стал Фундора, который был аутсайдером.

Эта пара выглядела странно. Пусть Себастьян и завоевал пояса, но не на все из них заслуживал, ведь некоторые оказались на кону боя сугубо из-за решения организаций. А Спенс так вообще никогда не боксировал в первой средней категории, а предыдущий поединок проиграл – Теренсу Кроуфорду досрочно.

Фундора не выходил в ринг почти год. За это время его поединок против Спенса успели несколько раз объявить. Дат не называли, но постоянно отмечали, что команды вот-вот договорятся. А потом Эррол выпал из противостояния.

Сейчас Себастьян прямо говорит: был готов драться еще в прошлом году. Сломанный нос залечился быстрее, чем планировалось, он восстановился и тренировался. Однако команда Спенса никак не могла прийти к согласию, а в дальнейшем все сломалось.

«Я был готов драться со Спенсом в прошлом году, но они постоянно меняли даты. Я не знаю, что случилось с Эрролом. Не могу говорить от его имени, но мы были готовы к бою, а даты все менялись по каким-то причинам. Я тренировался с мая, готовясь к тому, что могло произойти. Этого не произошло, но вот мы здесь сейчас. Я готов. Я должен делать то, что всегда делаю, – выигрывать и показывать хорошее выступление», – рассказал Себастьян.

Вариантов для замены было немало. Теренс Кроуфорд говорил об этом поединке. Его тренер даже называл Фундору вариантом номер один. Однако пока они договаривались со Спенсом, американец почти получил встречу против Сауля Альвареса. Поэтому как минимум на определенный период Себастьян Фундора потерял не менее, а то и более денежный вариант в виде Кроуфорда.

Был вариант и с Сергеем Богачуком. Украинец готов всегда, в предыдущем бою он победил. А еще это – дело долга. Фактически титул, который должен был бы стоять на кону боя Богачука, отдали Фундоре. Поэтому можно было бы устроить такой поединок.

Однако в команде Себастьяна просто проигнорировали такую возможность. Все время они называли другие имена. Некоторые из них были просто заблокированы организациями, ведь ребята были вообще вне ТОП-10 или ТОП-15. Наконец нашелся Букер.

Нельзя сказать, что это самый лучший вариант. Или хотя бы вариант, который был в топе возможностей. Однако не все так плохо, ведь сам боксер – хороший.

Чордейл имеет любительскую школу, но больших достижений в любителях не имеет. Не имеет и огромных побед в профи, но боец добротный, не самый удобный. Букер – левша. Довольно осторожный, техничный и умный. У него неплохо со скоростью и силой удара. Не панчер, но ударить может, когда захочет. Однако выдержит ли он активность именно этого соперника – вопрос интересный.

Кто фаворит?

Себастьян Фундора с огромным отрывом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.07. На победу Чордейла Букера – с коэффициентом 8.50.

Смотря поединки претендента, трудно придумать причину, почему он должен был бы победить чемпиона. Первая причина – габариты. Букер ниже на 22 сантиметра и имеет более короткие на 24 сантиметра руки. Гигантская разница, невероятная. Вторая – то, как этим всем пользуется Фундора. Он нечасто боксирует с дистанции. Как правило, идет на среднюю, где насыпает комбинации, заряжает силовые. У него хороший удар, а тот же Богачук говорил по опыту спаррингов, что из-за габаритов не всегда понятно, откуда полетит дальнейший удар.

Букер – боксер, работающий вторым номером. Дает оппоненту ударить мимо него, после чего контратакует. Это классно работает с соперниками, равными по габаритам. Что он будет делать, когда напротив будет такой гигант, который бьет и бьет все время?

Конечно, Фундора – не непобедимый монстр. Брайан Мендоса перетерпел начало боя, а потом нокаутировал его точным ударом навстречу. И навстречу Чордейл бьет классно. Однако не так сильно, как Мендоса – это точно.

Так что придется боксировать. И, если Себастьян затянет соперника в свой темп, тот там и осядет. Если же Фундора справится, хочется видеть его большие испытания. Сергей Богачук точно должен быть в списке. Потому что он сделал все и немножко больше, чтобы претендовать на этого бойца и на его пояса.

sport.ua