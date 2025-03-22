Защитник Ромы: Это лучший момент в моей карьере

Защитник "Ромы" рассказал об улучшениях в своей игре и команде.

Анхелиньо отметил вклад Раньери в команду и работу игроков.

"Заслуга в качественном скачке принадлежит команде, а не только мне. Возможно. Сейчас я играю на более подходящей позиции, чем в прошлом году, но своим ростом я обязан партнёрам по команде и мистеру Раньери, который всегда выстраивал меня наилучшим образом с момента своего прихода.

Его доверие и игра всей команды имеют значение. Здесь, в Риме, я действительно счастлив и хочу продолжать идти по этому пути. Это лучший момент в моей карьере", – сказал Анхелиньо.