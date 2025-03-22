Пиастри: Я в восторге, что завоевал поул!

В McLaren весьма эффективно применили опыт, полученный в первые полтора дня работы на шанхайской трассе, и по итогам основной квалификации уик-энда оба гонщика британской команды вошли в тройку лучших. При этом Оскар Пиастри впервые в карьере завоевал поул.

Оскар Пиастри (1-й): «Я рад, что всё получилось, потому что сначала у меня не было такого ощущения. Мне удалось заметно прибавить только в финале квалификации, а в двух первых сессиях пришлось по-настоящему сложно. Но в третьей сессии машина словно оживилась, и я поехал быстрее.

В итоге я доволен тем, как справился, хотя во всех попытках были небольшие помарки, но я просто в восторге, что завоевал поул!

Работать на этой трассе очень весело! Новое асфальтовое покрытие обеспечивает отличное сцепление, а гонщикам больше ничего и не надо. Единственная сложность в том, что если вдруг сцепление пропадает, сразу начинаются неприятности.

Вы же видели, что по ходу уик-энда машины часто дестабилизировались, было немало разворотов, так что пилотировать непросто. Но если вам удавалось всё сделать правильно, то ощущения за рулём просто классные!

В завтрашней гонке надо постараться сохранить лидерство. После спринта я был более-менее доволен, мы сделали всё, что было в наших силах. Я бы больше радовался, если бы поднялся на одну строчку выше, но если учесть, как сложилась короткая субботняя гонка, то и в этом случае не стоило желать большего.

По-моему, сегодня мы многое поняли, разобрались, как надо действовать, многому научились, и весь этот опыт я постараюсь применить завтра».

Ландо Норрис (3-й): «Когда ты упускаешь поул, это всегда повод для расстройства, но сегодня его заслужил Оскар, и я рад, что мой напарник впервые в карьере выиграл квалификацию.

Я же вновь допустил несколько ошибок – как-то так получается в этот уик-энд. И всё-таки сегодня мне уже намного комфортнее за рулём, мы нашли более правильное направление в работе с машиной, особенно по сравнению с вчерашним днём, когда у меня было очень много сложностей. Но сейчас всё прошло даже лучше, чем было сегодня утром, так что я не слишком расстроен.

После спринта мы внесли немало изменений в настройки, ведь тогда мы сильно отставали, поэтому в ходе подготовки к квалификации пришлось потрудиться, но я надеюсь, что это поможет нам и в завтрашней гонке. В общем, посмотрим, как всё сложится в воскресенье».

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