Экс-тренер Фьюри: «Или Усик, или титул будет вакантным»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший тренер Тайсон Фьюри Энди Ли, который сейчас работает с Джозефом Паркером, рассказал, с кем должен провести следующий бой Александр Усик.

«Я считаю, что Паркер заслужил на бой с Усиком. Все с этим соглашаются. И теперь WBO обязала Александра драться с Джозефом. Люди хотят этого боя, все видели, как Александр побил Дюбуа, остановил его техническим нокаутом.

Для нас первый выбор – это Усик, или титул будет вакантным и мы подеремся за него», – сказал Ли.

Всемирная боксерская организация (WBO) официально обязала украинского боксера Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера.

Президент WBO Густаво Оливери дал Усику 30 дней, чтобы договориться с Паркером о бое.

sport.ua