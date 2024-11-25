Джордж ФОРМАН: «Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Форман и Мухаммед Али

Легендарный Джордж Форман назвал трех лучших супертяжей в истории бокса. Легендарного Мухаммеда Али Джордж поставил на четвертую строчку.

«Я назову вам 3 боксеров, которые были лучше Мухаммеда Али. Это великий и храбрый Джек Джонс, потому что он делал все, что хотел и убирал всех на своем пути. Далее идет Рокки Марчиано – чемпион в тяжелом весе, который ушел на пенсию непобежденным после 49 поединков. А еще Джо Луис с 25 защитами титула, у него был отличный уровень», – отметил Форман.

Ранее Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он бы никогда не смог победить. «Великий Джордж» выделил культового Мухаммеда Али.

sport.ua