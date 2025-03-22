Майами. Кесслер одолела Носкову, Пегула и Кис стартовали с двухсетовых побед

На турнире WTA 1000 в США завершились матчи второго круга



Майами, США • 18-30 марта • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Даниэль Коллинс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Маккартни Кесслер (США) – Линда Носкова (Чехия, 30) 2:6, 7:5, 7:6(4)

Аманда Анисимова (США, 17) – Маяр Шериф (Египет) 6:2, 6:2

Мирра Андреева (-, 11) – Вероника Кудерметова (-) 6:0, 6:2

Марта Костюк (Украина, 23) – Кимберли Биррелл (Австралия, Q) 7:5, 4:6, 6:3

Джессика Пегула (США, 4) – Бернарда Пера (США, Q) 6:4, 6:4

Мэдисон Кис (США, 5) – Элина Аванесян (Армения) 6:3, 6:3

Каролина Мухова (Чехия, 15) – Виктория Азаренко (-) 6:0 (отказ)

Элина Свитолина (Украина, 22) – Белинда Бенчич (Швейцария) 6:1, 6:2

Аманда Анисимова, выйдя в третий круг турнира в Майами, повторила свой лучший результат здесь, показанный четыре года назад. Дальше американка попробует остановить победную серию Мирры Андреевой, которая на прошлой неделе выиграл титул в Индиан-Уэллс.

Джессика Пегула пятый сезон подряд успешно стартует на Miami Open. В прошлом году американская теннисистка смогла дойти до четвертьфинала, а перед этим дважды играла в полуфинале.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua