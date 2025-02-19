Дубай. Таусон в двух сетах победила лидера рейтинга Соболенко на пути в четвертьфинал

Клара Таусон выиграла матч третьего круга на турнире WTA 1000 в ОАЭ



Дубай, ОАЭ • 16-22 февраля • хард • $3,654,963

Действующая чемпионка: Жасмин Паолини (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Третий круг

Клара Таусон (Дания) – Арина Соболенко (-, 1) 6:3, 6:2

Датская теннисистка взяла реванш у Соболенко за поражение в прошлом месяце в третьем круге Australian Open и одержала свою первую победу над соперницей из топ-5 рейтинга. Отметим, что Таусон уступила в предыдущих шести подобных встречах.

Также Клара стала только третьей теннисисткой из стран Скандинавии, которая смогла обыграть первую ракетку мира. Ранее такое удавалось её соотечественнице Каролин Возняцки и шведке Софии Арвидсон.

Таусон впервые сыграет в 1/4 финала на турнире WTA 1000 и за место в полуфинале она будет бороться с Линдой Носковой, которая сегодня выбила пятую ракетку мира Джессику Пегулу. Датчанка в январе победила чешскую теннисистку на старте Australian Open.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua