Коко Гауфф — о поражении от Иги Швёнтек в Риме: «Возможно, против любого другого сегодня я бы выиграла этот матч»

Третья ракетка мира Коко Гауфф прокомментировала свое поражение в матче с лидером рейтинга Игой Швёнтек в полуфинале турнира в Риме

— Коко, можете поделиться своими мыслями о сегодняшнем матче, каким был ваш игровой план, что, по вашему мнению, вы делали эффективно?

— Это был тяжелый матч. Я думаю, что я отыграла хорошо большую часть матча. Все сводилось к определенным моментам. Ига отработала четко. У нее было много ударов по линии или близко к линии. Это то, как она играет. И именно это и произошло в трудные для меня моменты. Это все, что я могу сказать.

— С точки зрения того, как вы играли, насколько вы уверены в себе?

— Если сравнить то, как я начинала турнир, и то, как его завершила, то безусловно, в целом это позитив для меня. Двойные ошибки случились лишь в одном гейме. В общем, если я подаю под 200 км, я должна этого ожидать. После этого матча я чувствую больше негативных эмоций, но, если смотреть на весь турнир, я точно чувствую, что это значительное улучшение. Возможно, против любого другого сегодня я бы выиграла этот матч.

— Что главное вы хотели сделать сегодня, но чувствуете, что у вас не получилось, что приводит к этим негативным эмоциям?

— Я хотела быть агрессивной, и мне кажется, что я такой и была. Я думаю, что я допустила несколько ошибок в некоторых важных моментах. Вот что значит быть агрессивной. Думаю, если я продолжу так играть, то я стану более стабильной в этом компоненте. Хотелось бы, чтобы процент моих первых подач был выше. Я выигрываю много первых подач и знала, что это будет ключевым фактором для победы сегодня. Но в этом матче я не попадала на первом мяче столько, сколько хотела бы.

— В контексте предстоящего Ролан Гаррос, можете ли вы обсудить и немного поразмышлять о том, как с начала грунтового сезона и до сих пор меняется ваша уверенность в себе с приближением этого турнира, на котором вы, очевидно, добились большого успеха?

— Да, я думаю, что с начала сезона и до сих пор я чувствую, что моя уверенность в себе очень высока. Конечно, проигрывать — это отстой, но я знаю, что я проиграла, играя правильно. Я знаю, что я хороший игрок и что я могу играть лучше в такие моменты. Я думаю, что я просто доверяю себе и своим тренировкам. Я думаю, что я проиграла не потому, что что-то пошло не так, а потому, что она была лучшим игроком сегодня. Если я проигрываю такие матчи, мы возвращаемся и тренируемся дальше.

Я думаю, что перед Ролан Гаррос, если бы вы спросили меня перед турниром и сейчас, я чувствую, что я стала другим игроком с точки зрения того, как я играла. Я думаю, что всё изменилось в матче с Бадосой, затем преодолела этот раунд против Циньвэнь, а сегодня проиграла 4-6, 3-6. Я чувствую, что счёт не показывает, насколько конкурентной была борьба. Это было почти два часа, а счёт 6-4, 6-3. Выходя на корт, я знаю, что она — та, кого я должна победить, если хочу выиграть Ролан Гаррос. Я усвою то, чему научилась сегодня, и попробую применить это в следующий раз, когда мы сыграем, а я надеюсь, что это будет на Ролан Гаррос.

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