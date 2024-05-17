Indy 500: Эриксон попал в серьёзную аварию на тренировке

Вчера в Индианаполисе проходил очередной день тренировок, предшествующих гонке Indy 500, и два шведских гонщика, выступающих за разные команды американской серии, попали в весьма серьёзные аварии при схожих обстоятельствах.

Сначала во 2-м повороте допустил ошибку Линус Лундквист, молодой гонщик Chip Ganassi Racing: его машину развернуло после того, как на огромной скорости передним левым колесом он наехал на белую линию. Но в его случае машина пострадала не так уж сильно.

А вот Маркусу Эриксону, с этого сезона выступающему за Andretti Global, повезло куда меньше: он потерял контроль над машиной №28 в 4-м повороте овального автодрома, и её бросило на барьеры с правой стороны трассы, затем она отрикошетила к противоположным отбойникам и после ещё нескольких пируэтов врезалась левым боком в ограждение, отделяющее въезд на пит-лейн.

К счастью, Маркус не пострадал, самостоятельно выбрался из кокпита разбитой машины и сразу был доставлен в медицинский центр автодрома, откуда вскоре был отпущен. В команде Майкла Андретти подтвердили, что подготовят для Эриксона запасную машину, и он сможет принять участие в сегодняшних тренировках – в так называемой «Быстрой пятнице».

«Я слегка зацепил поребрик, но этого, видимо, было достаточно, чтобы машину развернуло, и я превратился в пассажира, – прокомментировал швед, в 2022 году выигравший Indy 500, а в прошлом года занявший 2-е место в этой классической гонке. – Я очень расстроен. Мне очень неудобно перед командой, ведь ей предстоит серьёзная работа. Вероятно, это хуже всего».

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