Комацу: Прижимная сила в Венгрии такая же, как в Монако

Следующий этап сезона пройдёт в Венгрии, традиционно принимающей Формулу 1 перед летним перерывом в чемпионате. Трасса автодрома Хунгароринг узкая и извилистая, там требуется, чтобы ходовая часть машины обеспечивала хорошее механическое сцепление с асфальтом, а также нужна прижимная сила высокого уровня.

Прямых участков на ней немного, и они относительно короткие, что затрудняет обгоны – соответственно, от стартовой позиции многое зависит. Кроме того, для Венгрии в это время года характерны высокие температуры, а это всегда усугубляет нагрузки, с которыми приходится справляться резине.

В Haas F1 надеются, что на Хунгароринге вновь удастся заработать очки, как это было на двух предыдущих этапах. После 12-ти гонок сезона американская команда занимает 7-е место в Кубке конструкторов, набрав 27 очков.

Первую пятничную тренировку в очередной раз проведёт Оливер Берман, который будет работать за рулём машины Нико Хюлкенберга.

Айо Комацу, руководитель команды: «Венгерская трасса с её короткими прямыми требует высокой прижимной силы. В целом уровень прижима близок к тому, что нужен в Монако, поэтому мы примерно так же настраиваем аэродинамический обвес, но в сочетании с техническими новинками, представленными в Сильверстоуне.

Я знаю, что в Монако мы были быстры на прямых, при этом новинки, конечно, позволили повысить эффективность аэродинамики, и мне интересно посмотреть, чего нам удастся добиться в Венгрии.

Трасса сильно отличается от Сильверстоуна, и там очень многое зависит от квалификации. Обгонять на Хунгароринге очень трудно, поэтому постараемся уделить повышенное внимание скорости на одном быстром круге.

В Монако нам не удалось ничего заработать, и мне хочется, чтобы сейчас мы всё сделали правильно, и предстоящий этап будет для нас словно второе Монако. Конечно, в Венгрии нас ждут сложности совсем иного рода, но мы к ним готовы».

Нико Хюлкенберг: «На Хунгароринге нам предстоят интересные испытания, и мне нравится эта трасса. Основное внимание необходимо уделить субботней квалификации, поскольку венгерская трасса славится тем, что там трудно обгонять.

После двух этапов подряд, на которых команда заработала немало очков, мы чувствуем, что смогли повысить эффективность машины, чему способствовали последние технические новинки, и я готов к тому, чтобы проверить их и в Венгрии».

Кевин Магнуссен: «Если вспомнить все предыдущие этапы сезона, то мы были конкурентоспособны на большинстве трасс, поэтому можно надеяться, что сможем неплохо выступить и в Венгрии.

Хунгароринг – весёлая трасса, требующая высокой прижимной силы и чем-то напоминающая картодром. Венгерский уик-энд всегда сопровождает хорошая атмосфера, причём на трибунах автодрома можно увидеть немало датских болельщиков.

Нас ждут два этапа подряд, которые пройдут на двух очень разных по характеру трассах: Хунгароринг требует высокой прижимной силы, почти как Монако, а в Спа нужен относительно небольшой прижим, так что нашей машине VF-24 предстоит пройти хорошую проверку».

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