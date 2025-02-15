Карлос Сайнс: Предпочитаю быть оптимистом

Вчера Карлос Сайнс проехал первые круги по трассе в Сильверстоуне за рулём машины Williams FW47, и хотя испанский гонщик пока предпочитает воздерживаться от каких-либо оценок, у него вполне позитивный настрой в преддверии нового сезона, одиннадцатого в его карьере в Формуле 1.

«Шины, которые нам предоставляются для проведения таких тестов, не позволяют в полной мере проверить машину, – приводит слова Карлоса газета AS. – Пока слишком рано делать выводы о том, насколько она конкурентоспособна, или о том, хороший ли у неё баланс.

Но сам факт, что в Williams решили провести презентацию у всех на глазах, свидетельствует, что в команде не боятся технических неполадок. Это говорит об уверенном настрое всей команды, и у нас действительно не было никаких сложностей.

Мы знаем, что 2025-й – переходный год, а в 2026-м хотим сделать очень большой шаг вперёд. Но я знаю, что и в 2025-м мы продолжим прогрессировать. Насколько интенсивно, и позволит ли это мне бороться за подиумы? Вероятность не так уж велика, но всё относительно, так что сложно загадывать.

Я предпочитаю быть оптимистом и подожду хотя бы завершения предсезонных тестов или первой гонки, прежде чем станет понятно, на каком уровне мы находимся. Я поделюсь с командой всей информацией, какой только смогу, и какой располагаю (после четырёх сезонов в Ferrari), и мы об этом уже говорили. У Алекса Элбона есть опыт трёх лет работы в Williams, я в прошлом сотрудничал с разными командами, и будем надеяться, что вскоре всё это отразится на наших результатах на круге.

Я вижу в Williams много общего с McLaren (за которую Сайнс выступал в 2019-2022 гг.), тем более что обе команды – британские. Они находятся на схожих стадиях развития, преодолевая трудности предыдущих лет. Williams пришлось непросто в период пандемии, тогда как дела McLaren хуже всего шли в 2017-2018 гг., а я пришёл в команду сразу после этого. В Гроуве я тоже встретил людей, полных желания добиться успеха, у этого коллектива есть все необходимые качества, чтобы в будущем стать чемпионами…

Могу сказать, что после десяти лет карьеры в Формуле 1 я присоединился к команде, знаменитой своими прошлыми успехами. Я очень горжусь тем, что выступал за McLaren и Ferrari, а теперь стал гонщиком Williams. Если бы мне предсказали это, когда я был ещё совсем юным, я бы просто не поверил.

Мои самые большие ожидания связаны с тем, что я присоединился к команде, которая переживает период реформ, и в перспективе она сможет вновь стать конкурентоспособной и будет бороться за победы в гонках. На это нужно время, но намерения именно такие, поэтому я с удовольствием буду участвовать в этом процессе».

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