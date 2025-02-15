Мареска – после 0:3 с Брайтоном: Сложно, когда у тебя нет классической девятки

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска пожаловался на отсутствие центрального форварда в своем распоряжении после крупного поражения от "Брайтона" (0:3) в английской Премьер-лиге.

"Наверное, с тех пор, как я приехал, это было наше худшее выступление. Особенно учитывая наше нынешнее положение. Мы занимаем четвертое место в АПЛ, и, выиграв сегодня, могли сократить отставание до одного очка от третьего места и увеличить отрыв от остальных. Но это не та игра, которую мы хотели предложить, поэтому мы очень расстроены и сожалеем перед болельщиками, которые приехали сюда.

В течение получаса, я думаю, мы контролировали игру, но после гола Каору Митомы мы выглядели так, будто можем легко пропустить, и нам было трудно создавать моменты. Причина в травмах, особенно нападающих… важные игроки выбыли, но нам нужно найти решение.

Сложно, когда у тебя нет классической "девятки". Поэтому всегда приходится искать другое решение. В последней трети мы с трудом делаем то, что еще неделю или две назад у нас получалось хорошо.

Это худший момент с тех пор с момента моего прибытия, но мы все еще здесь, и нам нужно закончить сезон как можно лучше", – приводит слова Марески BBC.