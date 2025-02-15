Энди Роддик – о скандальной ситуации с бывшим тренером Елены Рыбакиной: “Мы хотим говорить о ее теннисе, а не об этой клоунаде”

В своем подкасте “Served” чемпион US Open-2003 и бывшая первая ракетка мира Энди Роддик выразил сожаление, что ситуация вокруг хорватского тренера Стефано Вукова отвлекает внимание от спортивных достижений Елены Рыбакиной



«В конце концов, у каждого из нас может быть свое мнение, но оно не имеет большого значения и никак не влияет на ситуацию», — сказал Роддик.

«Остается лишь надеяться, что Елена счастлива, что у нее ясная голова, что она сама принимает решения, а не кто-то контролирует этот процесс. Потому что Елена Рыбакина – невероятная. Она так хороша, невероятно хороша!»

«У нее такая невероятная харизма, когда она выигрывает матч и едва сжимает кулак. Она победила на Уимблдоне и выглядела так, будто это было ожидаемо. В этом есть что-то очень крутое – высокая, атлетичная девушка, которая так легко перемещается по корту и так плавно наносит удары».

По мнению Энди Роддика, именно это должно быть главной темой обсуждения, а не «цирк» вокруг ее бывшего тренера Стефано Вукова.

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«В итоге мы хотим говорить именно об этом – о ее теннисе. А не об этой клоунаде с человеком, который сам вставляет себя в центр внимания.

Я не знаю… если вы действительно заботитесь о человеке и видите, что с ней работает один из лучших тренеров мира, разве это не эгоизм – пытаться встать между ними, вмешаться в ситуацию и сделать себя частью этой истории?

Особенно, когда еще нет окончательного решения по твоему делу. Тут должна быть какая-то доля самоконтроля», — подчеркнул Роддик.

Напомним, что после прекращения сотрудничества с Вуковым в августе прошлого года, Елена Рыбакина пригласила в свою команду Горана Иванишевича, экс-тренера Новака Джоковича. Однако, в начале этого года, она неожиданно объявила о возвращении Вукова, что привело к уходу Иванишевича, который, по данным СМИ, был шокирован этим решением. На прошлой неделе WTA объявила, что по результатам независимого расследования отстранение Вукова от тенниса остается в силе.

btu.org.ua