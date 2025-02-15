ВИДЕО. Реакция Кейшона Дэвиса после победы над украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Беринчик – Дэвис

В ночь на 15 февраля на арене «Madison Square Garden» в Нью-Йорке состоялся титульный поединок в легком весе (до 61,2 кг).

Обладатель титула WBO Денис Беринчик (19–1, 9 КО) был нокаутирован в четвертом раунде американским претендентом Кейшоном Дэвисом (13–0, 9 КО).

После поединка новоиспеченный чемпион не скрывал радости и поделился своими эмоциями от завоевания пояса. Дэвис заявил, что был уверен в победе, когда увидел кровь на лице Беринчика.

Наставник американского боксера признался, что Денис – сильный боксер, однако ожидал от украинца большего.

ВИДЕО. Реакция Кейшона Дэвиса после победы над Беринчиком

sport.ua