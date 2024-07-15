Карлос Алькарас: “Я пытаюсь осознать, что выиграл Уимблдон уже дважды, потому что такое впечатление как будто это впервые”

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою победу над Новаком Джоковичем в решающим матче Уимблдона

– Карлос, вы защитили свой титул. Чувствуете себя так же хорошо, как и после первой победы?

– Да. Такое впечатление как будто это впервые. Это удивительное ощущение для меня – быть чемпионом здесь, на Уимблдоне, еще и дважды подряд. Это замечательно. Я очень этим горжусь и очень счастлив.

– Насколько этот матч отличается от прошлогоднего финала? В прошлом году это был сумасшедший матч. В этом году вы настолько доминировали.

– Честно говоря, как я уже говорил, это отличное ощущение. Очевидно, что это был классный матч для меня. В первых двух сетах Новак играл не лучшим образом, много ошибался. Я максимально использовал это. Это замечательные эмоции, даже если думать только о том, что я стал победителем Открытого чемпионата Франции и чемпионом Уимблдона в одном сезоне, что мало кому удавалось сделать раньше. Это невероятно. Я пытаюсь осознать, что я выиграл Уимблдон уже дважды.

• Обзор финала Карлос Алькарас – Новак Джокович на Уимблдоне (ВИДЕО)

– Перед турниром вы назвали Новака Суперменом. Что вы думаете о том, являетесь ли вы Суперменом сейчас?

– Я все еще считаю, что Новак – Супермен, потому что то, что он показал на этом турнире, сделав операцию всего за несколько недель до начала Уимблдона, является удивительным. Это нереально. Я говорил об этом со своей командой, что работа, которую проделал Новак, была невероятной. Дать себе шанс сыграть на турнире и выйти в финал – для меня это что-то неземное. Я победил его сегодня, но для меня Новак все еще остается Суперменом.

– Что именно вы уже улучшили и в каких аспектах еще хотите достичь прогресса? Новак сегодня сказал, что никогда не видел, чтобы вы так подавали.

– Да, в первом матче у меня была очень плохая подача. Я знал, что должен стать лучше в этом элементе. В выходные дни я тренировал подачу. Я действительно сосредоточился на подаче, чтобы быть лучше. Думаю, с каждым матчем я подавал все лучше. Я рад, что сегодня моя подача работала, потому что это было мое главное оружие в сегодняшнем матче. Я очень доволен этим. Что еще мне надо улучшить? Я думаю, что надо совершенствовать все. Например, я думаю, что мой форхенд может быть лучше. С каждым годом должно быть лучше. Моя игра в целом может улучшиться, и тогда я смогу преодолевать различные ситуации. Я не должен останавливаться на том, что уже есть.

– Когда вы проиграли Медведеву на US Open, вы сказали: “Возможно, мне нужно еще немного повзрослеть”. Чувствуете ли вы, что сейчас приближаетесь к этому? После того, как вы проиграли первый сет Томми Полу, дальше вас просто было не остановить.

– Да, я многому научился с того матча на US Open в 2023 году. Я должен был показать себя лучше. Я должен был повзрослеть и быть более зрелым в таких ситуациях. Я немного сдался. Я это прекрасно помню. Я немного сдался во втором сете после того, как проиграл первый. Это то, что недопустимо, когда играешь на турнире Grand Slam. Я знал, что такие вещи не могут повториться. Это очень помогло мне на следующих “мэйджорах” быть крепче в психологическом плане, быть достаточно сильным, играть в лучший теннис во время борьбы и в сложных ситуациях.

– Вы впервые выиграли финал “мэйджора” в трех сетах достаточно легко, если можно так сказать. Чувствовали ли вы в какой-то момент во время разминки или сегодня утром, что это ваш день, что он отличается от предыдущих.

– Да, мне удалось победить немного иначе, чем в прошлом году. Я чувствовал, что уже не был новичком. Я уже был в такой ситуации раньше. То, что я сделал неправильно в прошлом году, я старался не повторять, и на этот раз лучше действовать лучше. Вчера я был спокойнее, чем накануне прошлогоднего финала. Например, я старался не думать о матче, я просто посмотрел по видео пару моментов. Я просто старался не думать об этом. Уже сегодня, я считаю, я сделал очень хорошую разминку. Лишь за полтора часа, за час до матча я начал чувствовать нервы. До этого я был очень спокоен. Это очень помогло мне. Думаю, я достаточно хорошо справился с матчем. Да, в прошлом году была совсем другая история.

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