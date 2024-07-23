Прага. 16-летняя чешка выиграла свой дебютный матч в Туре, два “лаки лузера” вышли во второй круг

Результаты матчей первого круга на турнире WTA 250 в Германии

Прага, Чехия • 21-26 июля • грунт • $267,082

Действующая чемпионка: Нао Хибино (Япония)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Линда Носкова (Чехия, 1) – Катарина Завацкая (Украина, Q) 6:3, 6:2

Ева Лис (Германия) – Анастасия Соболева (Украина, Q) 6:4, 6:3

Эна Сибахара (Япония, LL) – Тамара Корпач (Германия) 7:6(5), 3:6, 7:5

Элла Зайдель (Германия) – Надля Подороска (Аргентина, 7) 6:4, 2:6, 6:1

Магда Линетт (Польша, 4) – Мона Бартель (Германия, Q) 7:6(4), 6:4

Ребека Масарова (Испания) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) 2:6, 6:2, 7:6(5)

Яна Фетт (Хорватия) – Алисон ван Эйтванк (Бельгия, LL) 6:2, 6:2

Виктория Томова (Болгария, 5) – Рената Ямрихова (Словакия, WC) 7:6(3), 6:3

Магдалена Френх (Польша, 6) – Астра Шарма (Австралия) 6:4, 2:6, 6:2

Доминика Шалкова (Чехия) – Зейнеп Сёнмез (Турция) 6:4, 6:0

Эльза Жакмо (Франция) – Джессика Боусас Манейро (Испания) 6:3, 6:4

Ангелина Калинина (Украина, 3) – Сара Бейлек (Чехия) 7:5, 6:7(4), 6:2

Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн, LL) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия, 8) 6:4, 6:4

Оксана Селехметьева (-, Q) – Барбора Палицова (Чехия, WC) 7:5, 6:3

Лаура Самсон (Чехия, WC) – Тара Вюрт (Хорватия, Q) 6:0, 6:2

Катержина Синякова (Чехия, 2) – Луиза Чирико (США, Q) 7:5, 4:6, 6:3

Эна Сибахара и Лаура Самсон одержали первые победы в основной сетке турнира WTA.

Отметим, что для 26-летней японки это всего четвёртое участие в одиночном разряде соревнований такого уровня, так как она специализируется на выступлениях в парном разряде – Сибахара занимает 24-е место в рейтинге (личный рекорд – №4 в марте 2022 года).

16-летняя чешка благодаря wild card впервые играет на турнире WTA. В активе Самсон есть три титула ITF W15 в четырёх сыгранных финалах в этом году. Также в этом сезоне Лаура дошла до финала на юниорском Ролан Гаррос.

Катінка фон Дайхманн (№247 WTA) здобула свою найрейтинговішу перемогу в кар’єрі – Шмідлова посідає 70-е місце в рейтингу WTA. Представниця Ліхтенштейну вчетверте обіграла тенісистку з топ-100. У попередніх трьох випадках її суперниці на момент матчів перебували поза топ-80.

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