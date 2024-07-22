Connect with us
Футбол

Овечкин признался, что его состояние составляет меньше 100 миллионов долларов

Овечкин признался, что его состояние составляет меньше 100 миллионов долларов

Александр Овечкин. Фото Global Look Press

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о том, сколько у него на данный момент свободных денег с учетом всех активов.

«100 миллионов долларов? Нет, конечно, меньше. А как? Если все взять — там же налоги. Финансисты помогают, но, все равно, положил ты, допустим, 100 долларов под 10 процентов — и это еще хорошо, если 10 процентов, там же сейчас все вверх-вниз идет. Какие 100 миллионов? Были бы 100 миллионов — я бы здесь сейчас не сидел, а где-нибудь отдыхал бы, пил пиво, а не воду», — сказал Овечкин блогеру Амирану Сардарову в интервью для его YouTube-канала «Дневник Хача».

Ранее Овечкин признался, что считает жизнь в России более комфортной, чем в Америке и заявил, что у него нет паспорта США.

Овечкин был выбран «Вашингтоном» под 1-м номером драфта НХЛ-2004, россиянин выступает в НХЛ с 2005 года. У нападающего 853 гола в лиге — это второй показатель в истории. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, составляет 41 шайбу.

Нынешний контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26. Зарплата хоккеиста — 9,5 миллиона долларов в год.

Источник: YouTube-канал «Дневник Хача»
Источник

Related Topics
Comments
More in Футбол
aquapolis