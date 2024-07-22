Украинские боксеры-олимпийцы отправились в Париж на ОИ-2024

НОК

Украинские боксеры-олимпийцы отправились в Париж для участия в Олимпийских играх 2024.

22 июля 2024 на главное мировое мультиспортивное событие четырехлетия отправилась сборная команды Украины по боксу: Айдер Абдураимов, Дмитрий Ловчинский и Александр Хижняк.

С Центрального железнодорожного вокзала Киева с дальнейшим движением в Париж представители украинской команды поехали в сопровождении тренерского штаба – главного тренера сборной Дмитрия Сосновского, врача команды Максима Масляного, а также личных наставников – Сергея Данильченко (тренер Айдера Абрураимова), Александра Полищука (тренер Дмитрия Ловчинского), Александра Хижняка-старшего (тренер Александра Хижняка).

Провести спортсменов на Олимпийские игры 2024 пришли представители Федерации, физкультурно-спортивного общества «Динамо», спортивного комитета ГПСУ, родные и друзья. Укрзализныця обеспечила для национальной сборной команды комфортные условия для ожидания поезда и торжественно поздравила особых пассажиров на пути к Олимпийским вершинам.

Украинский боксер получил лицензию на Олимпийские игры 2024 в Париже

sport.ua