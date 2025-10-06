Ухань. Синякова победила “нейтральную” Шнайдер в первом круге, Утидзима обыграла прошлогоднюю полуфиналистку

Результаты первого игрового дня на турнире WTA 1000 в Китае



Ухань, Китай • 6-12 октября • хард • $3,654,693

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Джессика Боусас Манейро (Испания) – Варвара Грачёва (Франция, Q) 7:6(1), 6:2

Майя Джоинт (Австралия) – Чжу Линь (Китай) 7:5, 7:6(10)

Катержина Синякова (Чехия, Q) – Диана Шнайдер (-, 15) 6:4, 6:4

Екатерина Александрова (-, 9) – Виктория Мбоко (Канада) 6:3, 6:2

Хейли Баптист (США) – Эшлин Крюгер (США) 2:6, 6:4, 6:2

Лаура Зигемунд (Германия) – Даяна Ястремская (Украина) 7:5, 4:6, 4:1 (отказ)

Моюка Утидзима (Япония, Q) – Ван Синьюй (Китай) 6:4, 7:6(3)

Юань Юэ (Китай, WC) – Лучия Брондзетти (Италия, Q) 7:6(2), 7:6(1)

Антония Ружич (Хорватия, Q) – Магда Линетт (Польша) 6:2, 6:3

Клара Таусон (Дания, 10) – Ольга Данилович (Сербия) 6:3, 7:5

Элизе Мертенс (Бельгия) – Полина Кудерметова (-, Q) 7:6(5), 6:3

Мари Боузкова (Чехия) – Камила Осорио (Колумбия, WC) 6:3, 6:4

Катержина Синякова (№62 WTA) записала в свой актив четвертую победу в сезоне над соперницей из топ-20 рейтинга, взяв реванш у Шнайдер за поражение в январе на турнире в Аделаиде. За выход в третий круг чешка будет бороться с Майей Джоинт.

Моюка Утидзима (№91 WTA) седьмой раз в этом году обыграла теннисистку, входящую в топ-40. Дальше представительница Китая встретится с третьей ракеткой мира Коко Гауфф, которой уступила в марте на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

