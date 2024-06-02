Ролан Гаррос. Элина Свитолина против Аны Богдан в третьем круге: превью матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина будет играть за место в четвертом круге Открытого чемпионата Франции. Поединок против румынки Аны Богдан пройдет третьим запуском на корте №14 (ориентировочное начало матча — 16:00 по Киеву)

Дата рождения: 12/09/1994 (29 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 — Strasbourg; 2021 — Chicago 250; 2020 — Monterrey, Strasbourg; 2018 — Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 — Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 — Kuala Lumpur; 2015 — Marrakech; 2014 — Baku; 2013 — Baku; 2012 — 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 01.06.2024): 471/250

Призовые за карьеру: $23,378,403

Дата рождения: 25/11/1992 (31 год)

Место рождения: Синая, Румыния

Рост: 171 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 39 (24/07/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 01.06.2024): 426/271

Призовые за карьеру: $3,057,054

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H2H: 0-1

2024 | Кубок Билли Джин Кинг | Грунт | Богдан — 6:4, 4:6, 6:3

Путь на турнире

Элина Свитолина

R1: Каролина Плишкова (Чехия, №52) 3:6, 6:4, 6:2

R2: Диан Парри (Франция, №63) 6:4, 7:6(3)

Ана Богдан

R1: [WC] Эльза Жакмо (Франция, №149) 6:1, 6:3

R2: [20] Анастасия Павлюченкова (-, №22) 6:4, 6:4

История на турнире

Элина Свитолина — 27/12 | Свитолина 13-й играет на грунтовом «мэйджоре» и 11-й раз в основной сетке. Украинка четыре раза доходила на этом турнире до четвертьфинала (2015, 2017, 2020, 2023).

Ана Богдан — 7/8 | Богдан 9-й раз играет на Ролан Гаррос и 7-й раз в основной сетке. Второй раз в карьере она дошла до третьего круга в Париже, что является ее лучшим результатом на турнире.

Выступления на грунте (на 01/06/2024):

Элина Свитолина — 129/73 (7/5 в этом году)

Ана Богдан — 179/106 (5/6 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Элина Свитолина — 15/10

Grand Slam — 3/1 | AO — R4

WTA 1000 — 5/5 | Дубай — R3, Индиан-Уэллс — R3, Майами — R2, Мадрид — R2, Рим — R4

WTA 500 — 2/2 | Чарльстон — R2, Страсбург — R2

WTA 250 — 4/1 | Окленд — Финал

BJKC — 1/1

Ана Богдан — 9/13

Grand Slam — 0/1 | AO — R1

WTA 1000 — 1/4 | Индиан-Уэллс — R1, Майами — R1, Мадрид — R1, Рим — R2

WTA 500 — 2/4 | Брисбен -R1, Аделаида — R2, Чарльстон — R1

WTA 250 — 4/1 | Клуж-Напока — Финал

WTA 125 — 1/2 | Лерида — R2, Париж — R1

BJKC — 1/1

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина — В, В, П, В, П

Ана Богдан — В, В, П, П, В

Национальный фактор:

Элина Свитолина — 16/11 | Свитолина в этом году дважды сыграла против теннисисток из Румынии и оба матча провела в рамках Кубка Билли Джин Кинг — победила Жаклин Кристиан и проиграла Ане Богдан.

Ана Богдан — 16/13 | Богдан проведет четвертый матч против украинской теннисистки в этом сезоне: она проиграла Марте Костюк (Брисбен) и Лесе Цуренко (Кубок Билли Джин Кинг), а также победила Элину Свитолину (Кубок Билли Джин Кинг);

Элина Свитолина проведет 567-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 364 победы (64%).

Ана Богдан проведет свой 184-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 79 побед (43%).

Элина Свитолина проведет свой 132-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 91 победа (69%).

Ана Богдан проведет свой 40-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 15 побед (38%).

Элина Свитолина 28-й раз сыграет в третьем круге турнира Grand Slam (9-й раз в Париже). Украинка 16 раз проходила в четвертый раунд (5 раз в Париже).

Ана Богдан 4-й раз сыграет в третьем круге турнира Grand Slam (2-й раз в Париже). Румынка ни разу в карьере не проходила эту стадию на «мэйджоре».

Ана Богдан 25-й раз сыграет против теннисистки топ-20. Румынка одержала 6 побед в предыдущих поединках.

Победительница этого матча получит 250 000 евро призовых и 240 рейтинговых очков. Проигравшая — 158 000 евро призовых и 130 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Элину Свитолина и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,30. На победу Аны Богдан предлагается коэффициент — 3,60.

Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Элины Свитолиной с коэффициентом — 1,35. Успех Аны Богдан оценивается коэффициентом — 3,65.

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btu.org.ua