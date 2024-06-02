Ролан Гаррос. Элина Свитолина против Аны Богдан в третьем круге: превью матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина будет играть за место в четвертом круге Открытого чемпионата Франции. Поединок против румынки Аны Богдан пройдет третьим запуском на корте №14 (ориентировочное начало матча — 16:00 по Киеву)
Дата рождения: 12/09/1994 (29 лет)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 174 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 17 (2023 — Strasbourg; 2021 — Chicago 250; 2020 — Monterrey, Strasbourg; 2018 — Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 — Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 — Kuala Lumpur; 2015 — Marrakech; 2014 — Baku; 2013 — Baku; 2012 — 125/Pune)
Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)
Побед/Поражений за карьеру (на 01.06.2024): 471/250
Призовые за карьеру: $23,378,403
Дата рождения: 25/11/1992 (31 год)
Место рождения: Синая, Румыния
Рост: 171 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: —
Высший рейтинг WTA: 39 (24/07/2023)
Побед/Поражений за карьеру (на 01.06.2024): 426/271
Призовые за карьеру: $3,057,054
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H2H: 0-1
2024 | Кубок Билли Джин Кинг | Грунт | Богдан — 6:4, 4:6, 6:3
Путь на турнире
Элина Свитолина
R1: Каролина Плишкова (Чехия, №52) 3:6, 6:4, 6:2
R2: Диан Парри (Франция, №63) 6:4, 7:6(3)
Ана Богдан
R1: [WC] Эльза Жакмо (Франция, №149) 6:1, 6:3
R2: [20] Анастасия Павлюченкова (-, №22) 6:4, 6:4
История на турнире
Элина Свитолина — 27/12 | Свитолина 13-й играет на грунтовом «мэйджоре» и 11-й раз в основной сетке. Украинка четыре раза доходила на этом турнире до четвертьфинала (2015, 2017, 2020, 2023).
Ана Богдан — 7/8 | Богдан 9-й раз играет на Ролан Гаррос и 7-й раз в основной сетке. Второй раз в карьере она дошла до третьего круга в Париже, что является ее лучшим результатом на турнире.
Выступления на грунте (на 01/06/2024):
Элина Свитолина — 129/73 (7/5 в этом году)
Ана Богдан — 179/106 (5/6 в этом году)
Выступления в сезоне 2024
Элина Свитолина — 15/10
Grand Slam — 3/1 | AO — R4
WTA 1000 — 5/5 | Дубай — R3, Индиан-Уэллс — R3, Майами — R2, Мадрид — R2, Рим — R4
WTA 500 — 2/2 | Чарльстон — R2, Страсбург — R2
WTA 250 — 4/1 | Окленд — Финал
BJKC — 1/1
Ана Богдан — 9/13
Grand Slam — 0/1 | AO — R1
WTA 1000 — 1/4 | Индиан-Уэллс — R1, Майами — R1, Мадрид — R1, Рим — R2
WTA 500 — 2/4 | Брисбен -R1, Аделаида — R2, Чарльстон — R1
WTA 250 — 4/1 | Клуж-Напока — Финал
WTA 125 — 1/2 | Лерида — R2, Париж — R1
BJKC — 1/1
Последние 5 матчей:
Элина Свитолина — В, В, П, В, П
Ана Богдан — В, В, П, П, В
Национальный фактор:
Элина Свитолина — 16/11 | Свитолина в этом году дважды сыграла против теннисисток из Румынии и оба матча провела в рамках Кубка Билли Джин Кинг — победила Жаклин Кристиан и проиграла Ане Богдан.
Ана Богдан — 16/13 | Богдан проведет четвертый матч против украинской теннисистки в этом сезоне: она проиграла Марте Костюк (Брисбен) и Лесе Цуренко (Кубок Билли Джин Кинг), а также победила Элину Свитолину (Кубок Билли Джин Кинг);
Элина Свитолина проведет 567-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 364 победы (64%).
Ана Богдан проведет свой 184-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 79 побед (43%).
Элина Свитолина проведет свой 132-й матч в основной сетке турнира Grand Slam. На ее счету 91 победа (69%).
Ана Богдан проведет свой 40-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 15 побед (38%).
Элина Свитолина 28-й раз сыграет в третьем круге турнира Grand Slam (9-й раз в Париже). Украинка 16 раз проходила в четвертый раунд (5 раз в Париже).
Ана Богдан 4-й раз сыграет в третьем круге турнира Grand Slam (2-й раз в Париже). Румынка ни разу в карьере не проходила эту стадию на «мэйджоре».
Ана Богдан 25-й раз сыграет против теннисистки топ-20. Румынка одержала 6 побед в предыдущих поединках.
Победительница этого матча получит 250 000 евро призовых и 240 рейтинговых очков. Проигравшая — 158 000 евро призовых и 130 рейтинговых очков.
Котировки букмекеров:
Компания Vbet считает фавориткой матча Элину Свитолина и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,30. На победу Аны Богдан предлагается коэффициент — 3,60.
Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Элины Свитолиной с коэффициентом — 1,35. Успех Аны Богдан оценивается коэффициентом — 3,65.
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