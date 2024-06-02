Реал проиграл всего дважды за сезон. Подобное происходило 92 года назад

Блестящее выступление от сливочных
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В прошедшей кампании "королевский клуб" потерпел лишь 2 поражения. В обоих случаях подопечные Анчелотти уступили "Атлетико" – в Ла Лиге и Копа дель Рей.
В розыгрыше 1931/32 "лос бланкос" также проиграли всего дважды. Вот только тогда команда провела 30 встреч, а в этом футбольном году – 55.
В упомянутом сезоне в начале 1930-х "Реал" уступил "Депортиво" из Ла-Коруньи в 1/16 финала Кубка Испании (0:2), а также в турнире Трофей Манкомунадо, который для столичных клубов был важнее в те времена, чем национальный чемпионат.