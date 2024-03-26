Сборная Украины U-19 разгромила швейцарцев и вышла на Евро-2024

Юношеская сборная Украины завоевала путевку на чемпионат Европы-2024 среди команд до 19 лет.

В решающем матче за первое место в группе 7 команда Дмитрия Михайленко разгромно победила Швейцарию U-19 со счетом 3:0.

На 63-й минуте шикарным ударом из-за пределов штрафной счет открыл Геннадий Синчук. Уже через 5 минут Матвею Пономаренко удалось удвоить преимущество, воспользовавшись ошибкой вратаря. На 78-й минуте Пономаренко оформил дубль и установил окончательный счет.

Евро-2024 (U-19). Квалификационный турнир. Группа 7

26 марта

Украина U-19 — Швейцария U-19 – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – 63 Синчук, 2:0 – 68 Пономаренко, 3:0 – 78 Пономаренко

Украина U-19: Крапивцов, Огарков, Михавко, Мельниченко (К), Гусев (Стрюков 90+ 1, Кревсун (Баденко 84), Ващенко, Гаджиев (Тутеров 90+1), Маткевич (Цуканов 71), Пономаренко (Дубровный 84), Синчук. Предупреждения: Окафор 15’, Нилакандан 58’, Ващенко 64’, Огарков 66’, Пономаренко 72’, Кревсун 73

Украина заняла первое место в группе со Швейцарией, Латвией и Северной Македонией, выиграв все матчи с общим счетом 8:0.

Финальная стадия Евро-2024 пройдет в Северной Ирландии с 15 по 28 июля 2024г. Этот турнир будет отборочным от УЕФА до ЧМ-2025 (U-20).

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